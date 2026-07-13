Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту

Главное юридическое новшество заключается в легализации тех навыков, которые медики де-факто применяли годами, но не могли применять без оглядки на бюрократические пробелы. До сих пор многие сложные манипуляции находились в серой зоне из-за отсутствия их детального прописывания в нормативных актах. Теперь закон синхронизирован с реальностью операционной: врачи получат официальное право выполнять расширенный спектр диагностических и лечебных процедур непосредственно в салоне автомобиля или на дому у пациента. Это выводит правовой статус линейной бригады на принципиально новую высоту.