Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту

По сути, этот документ подводит черту под многолетней практикой, официально возводя сотрудников скорой помощи в ранг специалистов экспертного уровня с беспрецедентно широким кругом полномочий. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Главное юридическое новшество заключается в легализации тех навыков, которые медики де-факто применяли годами, но не могли применять без оглядки на бюрократические пробелы. До сих пор многие сложные манипуляции находились в серой зоне из-за отсутствия их детального прописывания в нормативных актах. Теперь закон синхронизирован с реальностью операционной: врачи получат официальное право выполнять расширенный спектр диагностических и лечебных процедур непосредственно в салоне автомобиля или на дому у пациента. Это выводит правовой статус линейной бригады на принципиально новую высоту.
Отдельный блок обновленного регламента посвящен работе за пределами привычных больничных стен. Впервые сформирован четкий алгоритм действий для оказания медицинской помощи в эпицентре чрезвычайных ситуаций — от техногенных катастроф до стихийных бедствий. Документ детально описывает зоны ответственности медиков при взаимодействии со спасателями и полицией, а также протоколы сортировки пострадавших прямо на месте трагедии. Это позволит врачам действовать максимально автономно, безопасно и эффективно там, где еще нет развернутого госпиталя.
Однако самым серьезным вызовом для персонала станет кардинальное изменение клинической логики на вызове. Эпоха парадигмы «стабилизировал и быстро повез» окончательно уходит в прошлое. Отныне врач обязан выступать в роли полноценного дежурного клинициста, способного за считанные секунды провести экспресс-диагностику, принять единственно верное тактическое решение и запустить протокол лечения здесь и сейчас. Специалист должен самостоятельно выстраивать сложный маршрут движения больного, опираясь на актуальные клинические рекомендации.
Например, бригада должна будет мгновенно определить профиль стационара: направить человека с признаками острого коронарного синдрома напрямую в рентген-операционную кардиоцентра, минуя приемное отделение, или же выбрать многопрофильную больницу с нейрохирургией при тяжелой сочетанной травме. При этом фундаментальные гарантии безопасности населения остаются незыблемыми. Временной норматив прибытия экипажа по экстренным адресам жестко зафиксирован на прежнем уровне — двадцать минут.
Как подчеркивают в профильном ведомстве, внедрение нового стандарта никак не отразится на скорости логистики. Реформа направлена исключительно на то, чтобы те самые двадцать минут ожидания превратились из времени тревожной неизвестности в период высокоэффективной медицинской интервенции, начинающейся ровно в ту секунду, когда врач переступил порог квартиры пациента.