В Зиминской ветлаборатории проверили на бешенство летучую мышь

IrkutskMedia, 13 июля. В диагностическую ветеринарно-испытательную лабораторию Зиминской СББЖ обратилась местная жительница. Она принесла летучую мышь, которую накануне ночью поймала и покусала её кошка.
Для исключения наличия вируса бешенства ведущий ветеринарный врач лаборатории Максим Мильвит взял биологическую пробу и провёл иммунофлуоресцентный анализ (МФА) для качественного и количественного определения антигенов в образцах клеточных суспензий костного мозга. Результат МФА оказался отрицательным. Окончательный ответ биологической пробы будет готов через месяц.
По словам специалистов, летучие мыши редко становятся причиной обращений, но именно они могут быть переносчиками бешенства. Вирус способен циркулировать в крови животного, даже если у того отсутствуют явные клинические признаки болезни.
Напомним, что ранее в ветеринарную клинику Тулунской станции по борьбе с болезнями животных обратились с 14-летней собакой с многочисленными папилломами на верхнем веке левого глаза. Владелец рассказал, что пес, пытаясь убрать небольшие новообразования лапой, травмирует их, из-за этого они кровоточат и воспаляются.