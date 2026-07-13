Press TV: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек

В результате ударов военных Соединённых Штатов по городу Бендер-Махшехр в провинции Хузестан в Иране погиб один человек, сообщает Press TV.
Кроме того, ещё несколько человек получили травмы.
«По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан», — говорится в сообщении.
Напомним, Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.