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Press TV: при ударах США по Бендер-Махшехру в Иране погиб человек

В результате ударов военных Соединённых Штатов по городу Бендер-Махшехр в провинции Хузестан в Иране погиб один человек, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

В результате ударов военных Соединённых Штатов по городу Бендер-Махшехр в провинции Хузестан в Иране погиб один человек, сообщает Press TV.

Кроме того, ещё несколько человек получили травмы.

«По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан», — говорится в сообщении.

Напомним, Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.

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