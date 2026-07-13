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На левом берегу Новосибирска жители нескольких улиц остались без воды

Коммунальщики переключили подачу по резервным водопроводам, давление восстанавливают.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на левом берегу произошла авария на водопроводе. Без холодной воды остались жители улиц Блюхера, Геодезической, Вертковской, Станиславского, Пархоменко, Степной, Римского-Корсакова и всего микрорайона Горский. Горячая вода была отключена планово ещё 8 июля, сообщают подписчики паблика АСТ-54 Black.

Возле дома № 10 в микрорайоне Горский местная жительница обнаружила большой провал в земле. По её мнению, он может быть причастен к отключению. Карта отключений систем жизнеобеспечения не показывает проблему, а Единая дежурно-диспетчерская служба не отвечает на звонки.

В мэрии Новосибирска сообщили: «Горводоканал работает на месте, устраняет дефект. Сделали переключение воды. Вернули холодную воду потребителям по резервным водопроводам. Сейчас восстанавливается давление воды. Место дефекта оградили и осветили».