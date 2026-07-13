На левом берегу Новосибирска жители нескольких улиц остались без воды

Возле дома № 10 в микрорайоне Горский местная жительница обнаружила большой провал в земле. По её мнению, он может быть причастен к отключению. Карта отключений систем жизнеобеспечения не показывает проблему, а Единая дежурно-диспетчерская служба не отвечает на звонки.