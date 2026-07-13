Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом*: что взбесило американского сенатора перед смертью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* в ходе их последнего разговора вышел из себя. Об этом сообщает Fox News.
По словам Нетаньяху, в ходе разговора с американским сенатором он заявил, что Израиль способен обеспечивать себя самостоятельно, однако Грэм* категорически не согласился с этим.
«Он пришел в ярость. Он сказал: “Ни за что, так нельзя”», — сказал Нетаньяху.
Грэм, по словам Нетаньяху, не верил в способность Израиля защищать свои и американские интересы. Однако премьер назвал его «необыкновенным другом» страны.
11 июля умер американский сенатор-русофоб Линдси Грэм*. По некоторым данным, политик мог скончаться из-за расслоения аорты.
Как сообщило Politico, смерть Грэма* может помешать продвижению санкций против российских энергоносителей.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.