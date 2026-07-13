Неизвестные разрисовали трамвай № 13 в Новосибирске

По ее словам, взрослые парни действовали по команде товарища. Они не обращали внимания на замечания прохожих. Если кто-то пытался подойти, хулиганы брызгали в них краской из баллончиков. Из-за этого водитель трамвая остановил движение и высадил пассажиров. После инцидента злоумышленники скрылись.