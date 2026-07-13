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Неизвестные разрисовали трамвай № 13 в Новосибирске

Хулиганы брызгали краской в прохожих и не реагировали на замечания.

Источник: Комсомольская правда

В центре Новосибирска, у Оперного театра, неизвестные нанесли граффити на вагон трамвая маршрута № 13. Об этом рассказала местная жительница в канале «АСТ-54» в МАКС.

По ее словам, взрослые парни действовали по команде товарища. Они не обращали внимания на замечания прохожих. Если кто-то пытался подойти, хулиганы брызгали в них краской из баллончиков. Из-за этого водитель трамвая остановил движение и высадил пассажиров. После инцидента злоумышленники скрылись.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что информацию о данном правонарушении зарегистрировали в отделе полиции № 1 «Центральный».

— В настоящий момент полицейскими устанавливаются лица, причастные к содеянному, — добавили в ведомстве.