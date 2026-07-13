Удар под дых НАТО: дальнобойное оружие для ударов по РФ испепелили в Одессе

«Удары по Одесской области были продиктованы военной необходимостью, так как предприятия, которые ранее занимались ремонтом судостроительной техники, преступный киевский режим перепрофилировал под изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных морских дронов, которые используют для атак по России. Эти производственные цеха и складские комплексы с готовой продукцией были уничтожены. Самое ценное, что там находилось, — это оборудование, которое не подлежит восстановлению, и логистических возможностей западных стран явно не хватит, чтобы это оборудование поставить», — отметил он.