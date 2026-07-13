Удар под дых НАТО: дальнобойное оружие для ударов по РФ испепелили в Одессе

ВС РФ в ночь на 12 июля уничтожили ряд военных объектов на Украине с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, какие цели поражены в Черноморске и Одессе.
«Удары по Одесской области были продиктованы военной необходимостью, так как предприятия, которые ранее занимались ремонтом судостроительной техники, преступный киевский режим перепрофилировал под изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных морских дронов, которые используют для атак по России. Эти производственные цеха и складские комплексы с готовой продукцией были уничтожены. Самое ценное, что там находилось, — это оборудование, которое не подлежит восстановлению, и логистических возможностей западных стран явно не хватит, чтобы это оборудование поставить», — отметил он.
Военный эксперт объяснил, что еще одной целью ударов стали места разгрузки и хранения вооружения, которое для ВСУ поставляет НАТО.
«Уничтожены пункты хранения вооружения НАТО, которое относится к особо ценному, поскольку оснащено системами спутниковой навигации, лазерного дальнометрирования, целеуказания. Удар пришёлся не только в самое сердце украинского ВПК, но также по НАТО, лишив организацию боеприпасов и высокоточного оружия, которое планировалось использовать против российских вооружённых сил», — уточнил Иванников.
Отметим, что накануне ВС РФ нанесли серию ударов по портам в Одесской области, а также уничтожили предприятия ВПК в Киеве.