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В Новосибирской области борются с непарным шелкопрядом с помощью биологического пестицида

Два района оказались сильно заражены вредителем.

Источник: НДН.ИНФО

Для борьбы с вредителем в этом году использовали современный биологический препарат, который продемонстрировал высокую эффективность. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Иван Белозеров на пресс-конференции.

Весенние обследования выявили серьезные вспышки размножения шелкопряда в Коченевском и Ордынском районах, где доминируют березовые и осиновые насаждения. В ответ на угрозу региональное Минприроды заключило государственный контракт на обработку 41,5 тысячи гектаров.

Работы начались в начале июня. Специалисты использовали аэрозольные генераторы на базе высокопроходимых машин, распыляя биологический пестицид «Дефилигнум, СК» на гусениц. Основное преимущество препарата заключается в его избирательном действии, которое нарушает пищеварение только у насекомых-вредителей. При этом он абсолютно безопасен для людей, теплокровных животных, птиц, рыб и пчел.

Иван Белозеров отметил, что внедрение таких разработок является приоритетом в сохранении лесного фонда, так как позволяет бороться с угрозами, минимизируя вред для окружающей среды. Повторный мониторинг через две недели после обработок показал биологическую эффективность на уровне 88%, что значительно превышает норматив в 75% и обеспечивает надежное подавление популяции вредоносных насекомых в текущем сезоне.

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Татьяна Картавых