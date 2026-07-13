В Новосибирской области борются с непарным шелкопрядом с помощью биологического пестицида

Иван Белозеров отметил, что внедрение таких разработок является приоритетом в сохранении лесного фонда, так как позволяет бороться с угрозами, минимизируя вред для окружающей среды. Повторный мониторинг через две недели после обработок показал биологическую эффективность на уровне 88%, что значительно превышает норматив в 75% и обеспечивает надежное подавление популяции вредоносных насекомых в текущем сезоне.