Крупнейший подшипниковый завод Казахстана открыл представительство в Омске

В Омске зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Торговый дом СТПЗ Омск», учредителем которого выступило казахстанское «ТД СТПЗ». Речь, по всей видимости, идёт о Степногорском подшипниковом заводе, крупнейшем производителе подшипников Казахстана для железнодорожной, горнодобывающей, металлургической и химической отраслей.
По данным «СуперОмска», в Омской области уже зарегистрировано порядка 121 компании с участием казахстанских физических и юридических лиц. Некоторые из них прекратили активную деятельность, но есть и успешные примеры — например, ООО «Тэн груп» и омское представительство «Казтрансойл».
Интересно, что открытие нового юридического лица совпало с подготовкой к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт