Крупнейший подшипниковый завод Казахстана открыл представительство в Омске

По данным «СуперОмска», в Омской области уже зарегистрировано порядка 121 компании с участием казахстанских физических и юридических лиц. Некоторые из них прекратили активную деятельность, но есть и успешные примеры — например, ООО «Тэн груп» и омское представительство «Казтрансойл».