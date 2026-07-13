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Крупнейший подшипниковый завод Казахстана открыл представительство в Омске

Степногорский завод планирует развивать бизнес в регионе перед форумом российско-казахстанского сотрудничества.

Источник: Om1 Омск

В Омске зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Торговый дом СТПЗ Омск», учредителем которого выступило казахстанское «ТД СТПЗ». Речь, по всей видимости, идёт о Степногорском подшипниковом заводе, крупнейшем производителе подшипников Казахстана для железнодорожной, горнодобывающей, металлургической и химической отраслей.

По данным «СуперОмска», в Омской области уже зарегистрировано порядка 121 компании с участием казахстанских физических и юридических лиц. Некоторые из них прекратили активную деятельность, но есть и успешные примеры — например, ООО «Тэн груп» и омское представительство «Казтрансойл».

Интересно, что открытие нового юридического лица совпало с подготовкой к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт 24—25 июля 2026 года. Основная тема мероприятия — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».