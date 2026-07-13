В Хабаровске лодочная станция № 7 проиграла спор за участок на берегу Амура

При рассмотрении дела суд учёл, что кооператив не перенёс станцию на иное место, а вместо этого на участке возводились гаражи, что не соответствовало разрешённому виду использования земли. С учётом временного характера разрешения, отсутствия у кооператива вещных прав и приоритета публичных целей развития города суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция Хабаровского краевого суда поддержала это решение, оставив его без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.