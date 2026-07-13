При крушении самолета на Багамах погибли музыканты The Pond Band

Напомним, катастрофа произошла 10 июля. Самолет вылетел из аэропорта Линден-Пиндлинг и направлялся в аэропорт Сан-Андрос. Во время полета экипаж столкнулся с техническими неисправностями. После судно упало в заросли. В результате крушения никто не выжил.