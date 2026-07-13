При крушении самолета на Багамах погибли музыканты The Pond Band

При крушении самолета авиакомпании Flamingo Air на одном из Багамских островов погибли музыканты группы The Pond Band и диджей. Об этом сообщает Associated Press.
«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», — цитирует Союз музыкантов и артистов Багамских островов агентство.
Напомним, катастрофа произошла 10 июля. Самолет вылетел из аэропорта Линден-Пиндлинг и направлялся в аэропорт Сан-Андрос. Во время полета экипаж столкнулся с техническими неисправностями. После судно упало в заросли. В результате крушения никто не выжил.
Ранее KP.RU сообщал, что в самолете при взлете из аэропорта в Салониках разбился иллюминатор. Из-за перепада давления сидевшего рядом мужчину мгновенно вытянуло наружу практически наполовину. У пассажира врачи диагностировали травмы шеи, ссадины и ожоги.