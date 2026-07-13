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Сабантуй широко отметили в Хабаровском крае

Праздничные мероприятия прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: Хабаровский край сегодня

В минувшие выходные в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре отметили традиционный праздник Сабантуй. Горожан и гостей города угощали национальными блюдами, приглашали к участию в конкурсах и мастер-классах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Народный праздник Сабантуй тесно связан с культурными традициями татар и башкир, но в Хабаровском крае на протяжении многих лет в торжествах участвуют представители разных проживающих в регионе народов.

В краевой столице гости праздника любовались и могли приобрести тюбетейки из мериноса, благовония из собранных в Бурятии трав, пряники с символикой Сабантуя.

В кулинарных рядах угощали пловом, выпечкой татарской кухни, дагестанскими лепешками и осетинскими пирогами. Все желающие могли научиться готовить чак-чак.

На сцене проходил концерт с участием творческих коллективов краевой столицы, в репертуаре которых были песни и танцы разных народов.

А недалеко от сцены гости праздника соревновались за вкусные призы в народных играх — бились подушками на бревне, перетягивали канат, проверяли ловкость в беге с ложками.

Самым ярким событием праздника стали состязания в традиционной борьбе корэш. Батыр получил главный приз — барана.