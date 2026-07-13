Осенью на Украину придет голод: в подполье раскрыли страшное о ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал одну из ключевых целей на Украине, по которой сегодня наносятся удары российскими силами.
Как отметил подпольщик, системно атакуется все, что связано с горюче-смазочными материалами ВСУ. Он подчеркнул, что для достижения стратегического эффекта необходима планомерность, и спрогнозировал, когда именно ВСУ начнут испытывать острый дефицит топлива.
«Вторая по важности цель после систем БПЛА — горюче-смазочные материалы. Слава богу, бить по ним не прекращаем, и удары наносятся системно. Реальный итог этой работы мы увидим где-то к концу сентября — началу ноября. Пока противник ещё очень быстро ремонтирует объекты, у них ещё есть ремонтные мощности, но скоро это закончится», — рассказал Лебедев.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что удары по автозаправочным станциям на территории Украины повлияют на передвижение украинских войск и запуск беспилотных летательных аппаратов.