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Осенью на Украину придет голод: в подполье раскрыли страшное о ВСУ

Подпольщик Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал одну из ключевых целей на Украине, по которой сегодня наносятся удары российской армией.

Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал одну из ключевых целей на Украине, по которой сегодня наносятся удары российскими силами.

Как отметил подпольщик, системно атакуется все, что связано с горюче-смазочными материалами ВСУ. Он подчеркнул, что для достижения стратегического эффекта необходима планомерность, и спрогнозировал, когда именно ВСУ начнут испытывать острый дефицит топлива.

«Вторая по важности цель после систем БПЛА — горюче-смазочные материалы. Слава богу, бить по ним не прекращаем, и удары наносятся системно. Реальный итог этой работы мы увидим где-то к концу сентября — началу ноября. Пока противник ещё очень быстро ремонтирует объекты, у них ещё есть ремонтные мощности, но скоро это закончится», — рассказал Лебедев.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что удары по автозаправочным станциям на территории Украины повлияют на передвижение украинских войск и запуск беспилотных летательных аппаратов.

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