Коллекторы оштрафованы на 100 тысяч рублей за давление на жительницу Иркутска

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, для взыскания просроченной задолженности организация отправляла 60-летней должнице голосовые сообщения и почтовую корреспонденцию, которые вводили ее в заблуждение по срокам исполнения обязательств и оказывали психологическое давление.