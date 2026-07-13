Коллекторы оштрафованы на 100 тысяч рублей за давление на жительницу Иркутска

IrkutskMedia, 13 июля. Сотрудники коллекторской организации нарушили права жительницы Иркутска, оформившей кредит на 300 тысяч рублей. У женщины образовалась задолженность. Банк передал кредитный договор профессиональным коллекторам.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, для взыскания просроченной задолженности организация отправляла 60-летней должнице голосовые сообщения и почтовую корреспонденцию, которые вводили ее в заблуждение по срокам исполнения обязательств и оказывали психологическое давление.
Специалисты ГУФССП России по региону провели проверку и выявили нарушения. Коллекторскую организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Штраф оплачен в полном объеме.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске коллекторская организация донимала местную жительницу сообщениями с угрозами и требованиями выплатить кредитный долг. Женщина была вынуждена обратиться к судебным приставам. Иркутянка взяла кредит в микроорганизации на сумму 22 тысячи рублей. Выплатить деньги вовремя женщина вовремя не смогла.