Россиянам рассказали о трех способах увеличения пенсии

Существует три реальных способа увеличить размер пенсии. Об этом сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Первый способ — устроиться в компанию, где есть корпоративная пенсионная программа. Тогда помимо отчислений в Соцфонд, деньги на ваш личный счет будет перечислять и работодатель. Второй — стать участником программы долгосрочных сбережений. К вашим взносам добавится государственное софинансирование. И третий — заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать отчисления по своему графику. Но самый надежный вариант — работать официально и получать высокую белую зарплату. Именно высокий легальный доход позволяет зарабатывать максимум пенсионных баллов год за годом.