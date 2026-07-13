Игроки и тренеры «СКА-Нефтяника» ответили на вопросы болельщиков

Встреча фанатов со спортсменами прошла в арене «Ерофей». Болельщики получили возможность задать вопросы игрокам и тренерам «СКА-Нефтяника», а также сфотографироваться на память и получить автограф. Зарядившись позитивными эмоциями от общения с болельщиками, хабаровская команда на следующий день в полном составе улетела во Владивосток, где проведет трехнедельный базовый сбор. В столице Приморья «кабаны» заложат физическую форму на весь предстоящий сезон, после чего в начале августа они вернутся в Хабаровск и приступят к ледовым тренировкам в арене «Ерофей».