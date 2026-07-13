Кадровый центр «Работа России» помог ветерану СВО устроиться школьным учителем в Хабаровске

Ветеранам СВО помогают найти работу в Хабаровском крае с помощью кадровых центров «Работа России». Так, Максим Анцупов, участник СВО, провел на военной службе 10 лет. Он имеет опыт работы в охране, но по состоянию здоровья такая работа ему уже не подходила. В центре «Работа России» ветеран прошел обучение по программе психологии преподавания. Это позволило ему устроиться учителем начальной военной подготовки в школе № 2 в Березовке. «Я очень благодарен за возможность применить новые знания и учить детей. Мне интересно с ребятами, я хочу рассказывать им о важных вещах, прививать им дисциплину и чувство ответственности. Конечно, порой с детьми бывает непросто, намного проще, мне кажется, было быть артиллеристом. Если бы не травма, я бы и дальше продолжал отдавать долг Родине», — отмечает Максим. В этом году в центры обратились 95 человек, 38 из них уже получили подходящую работу. Еще 55 человек проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию, 4 завершили обучение.