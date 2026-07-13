В Шушенском на «МИРе Сибири» 8 пар сыграли свадьбу в русских костюма

У каждой из пар была своя трогательная история любви. Татьяна и Олег Левшовы знакомы еще со школы и когда-то сидели за одной партой. Идею зарегистрировать брак на фестивале подала Татьяна, узнав об этом по радио. Примечательно, что буквально накануне супруги обсуждали желание отметить свадьбу в национальных костюмах. «Я сказала ему, что знаю, когда мы будем регистрировать брак. Он спросил когда. Я сказала уверенно: 11 июля, на “МИРе Сибири”», — поделилась невеста.