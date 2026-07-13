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В Шушенском на «МИРе Сибири» 8 пар сыграли свадьбу в русских костюма

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля в поселке Шушенское на международном фестивале «МИР Сибири» состоялась торжественная церемония бракосочетания. В этот день свой союз узами брака скрепили 8 пар, которые решили расписаться по русским традициям в национальных костюмах и с русскими обрядами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля в поселке Шушенское на международном фестивале «МИР Сибири» состоялась торжественная церемония бракосочетания. В этот день свой союз узами брака скрепили 8 пар, которые решили расписаться по русским традициям в национальных костюмах и с русскими обрядами.

У каждой из пар была своя трогательная история любви. Татьяна и Олег Левшовы знакомы еще со школы и когда-то сидели за одной партой. Идею зарегистрировать брак на фестивале подала Татьяна, узнав об этом по радио. Примечательно, что буквально накануне супруги обсуждали желание отметить свадьбу в национальных костюмах. «Я сказала ему, что знаю, когда мы будем регистрировать брак. Он спросил когда. Я сказала уверенно: 11 июля, на “МИРе Сибири”», — поделилась невеста.