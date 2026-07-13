Открылся первый магазин дизайнерской одежды «Сделано в Хабаровском крае»

В одном из торговых центров Хабаровска открылся магазин дизайнерской одежды от бренда «Сделано в Хабаровском крае». Вся одежда изготовлена из качественной ткани и представлена по 3−5 единиц на цвет и размер. «Мы всегда идем навстречу покупателям: если клиентке понравится что-то, мы изготовим выбранную блузу или юбку, если ее размера нет в линейке. При этом стоимость товара не поменяется. Для нас важно, что правительство края помогает нам развиваться, расти, оказывает всяческую поддержку. Хотим, чтобы в Хабаровском крае как можно больше девушек разрешили себе быть красивыми и счастливыми», — рассказала дизайнер Ольга Зинченко. Другие представители бренда уже высказали желание представить свои товары в бутике. Так, компания АИР готова представить в торговой точке одежду с символикой региона. Напомним, что на сегодняшний день к бренду присоединились уже 187 производителей. Для тех, кто выпускает продукцию «Сделано в Хабаровском крае» предусмотрена расширенная система мер господдержки.