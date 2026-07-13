Восемь новых парков и скверов появились в селах Хабаровского края

Комфортные общественные пространства обустроили в поселке Чегдомын, в селах Сергеевка, Матвеевка, Осиновая Речка и Дружба, а также в поселках Ванино, Дормидонтовка и Мухен. Все работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а сами объекты выбрали жители этих населенных пунктов в ходе прошлогоднего онлайн-голосования. Так, в Ванино строители обустроили аллею, а в Чегдомыне — Аллею Славы. В Дормидонтовке появились спортивные площадки для волейбола и баскетбола, а в Мухене подрядчики построили детскую площадку «Улыбка». В Осиновой Речке, Дружбе, Сергеевке и Матвеевке также появились уютные пространства для отдыха местных жителей. Добавим, что с 2019 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае появилось 750 благоустроенных скверов и других общественных пространств. В прошлом году благоустроили 81 объект, а в этом году планируется обновить еще 63 зоны отдыха по всему Хабаровскому краю.