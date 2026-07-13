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Двое детей утонули в Комсомольске-на-Амуре — прокуратура проводит проверку

Накануне в карьере в Комсомольске-на-Амуре утонула 10-летняя девочка. Происшествие случилось в районе улицы Северное Шоссе, сообщили в МЧС по Хабаровскому краю. «Спасателями поисково-спасательного отряда (г. Комсомольск-на-Амуре) тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — добавили в ведомстве. Дополнительно сообщается, что 10 июля в реке Амур в Комсомольске также утонул 9-летний мальчик. Прокуратура проводит проверку.

Накануне в карьере в Комсомольске-на-Амуре утонула 10-летняя девочка. Происшествие случилось в районе улицы Северное Шоссе, сообщили в МЧС по Хабаровскому краю. «Спасателями поисково-спасательного отряда (г. Комсомольск-на-Амуре) тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — добавили в ведомстве. Дополнительно сообщается, что 10 июля в реке Амур в Комсомольске также утонул 9-летний мальчик. Прокуратура проводит проверку обоих инцидентов.

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