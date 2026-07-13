За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров, один человек утонул, еще один пропал без вести

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел на 581-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», где загорелись шины грузового прицепа.
Еще одно возгорание произошло в деревне Берег Таскино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Там сгорела баня площадью 42 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.
За сутки зарегистрированы два происшествия на воде. В селе Ермаковское обнаружено тело мужчины. Кроме того, на пути из населенного пункта Абакан-Перевоз в Краснотуранск пропал мужчина, который плыл на каяке. Спасатели нашли каяк и личные вещи, поиски продолжаются.
За минувшую неделю в Красноярском крае потушили 75 пожаров, при которых погибли два человека. Подразделения пожарно-спасательной службы 17 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. За неделю на водоемах зарегистрировано семь происшествий: погибли пять человек, поиски еще одного продолжаются.