За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров, один человек утонул, еще один пропал без вести

За минувшую неделю в Красноярском крае потушили 75 пожаров, при которых погибли два человека. Подразделения пожарно-спасательной службы 17 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. За неделю на водоемах зарегистрировано семь происшествий: погибли пять человек, поиски еще одного продолжаются.