Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров, один человек утонул, еще один пропал без вести

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел на 581-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», где загорелись шины грузового прицепа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел на 581-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», где загорелись шины грузового прицепа.

Еще одно возгорание произошло в деревне Берег Таскино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Там сгорела баня площадью 42 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.

За сутки зарегистрированы два происшествия на воде. В селе Ермаковское обнаружено тело мужчины. Кроме того, на пути из населенного пункта Абакан-Перевоз в Краснотуранск пропал мужчина, который плыл на каяке. Спасатели нашли каяк и личные вещи, поиски продолжаются.

За минувшую неделю в Красноярском крае потушили 75 пожаров, при которых погибли два человека. Подразделения пожарно-спасательной службы 17 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. За неделю на водоемах зарегистрировано семь происшествий: погибли пять человек, поиски еще одного продолжаются.