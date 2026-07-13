Сегодня «СКА-Хабаровск» начнет новый футбольный сезон в Челябинске

Уже сегодня армейцы проведут свой первый матч в сезоне 2026/2027 годов. В Челябинске красно-синие встретятся с одноименным футбольным клубом. Матч начнется в 00:00 по хабаровскому времени. Затем подопечные Михаила Семенова продолжат выездную серию — 20 июля красно-синие сыграют в Волгограде с «Ротором», 26 июля встретятся в Уфе с местной одноименной командой. В Хабаровске обновленный состав армейцев можно будет увидеть в период с 31 июля по 3 августа — точная дата станет известна позднее. Первый матч на стадионе имени Ленина в новом сезоне «СКА-Хабаровск» проведет против екатеринбургского «Урала».