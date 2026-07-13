Охота на Нетаньяху: на премьера Израиля готовится покушение

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru допустил физическое устранение лидеров западными элитами.
«Нетаньяху рискует, что его могут просто убрать физически. И дело даже не в том, что это может сделать Иран, — это может произойти и внутри. В этих условиях легко все спихнуть на Иран. Кстати, если будет удачным покушение на Трампа, тоже очень легко спихнуть на Иран, тем более сам Нетаньяху подготовил для этого почву заявлениями, что Тегеран начал охоту», — сказал собеседник издания.
Перенджиев напомнил, что долгое время Нетаньяху скрывался, чувствуя реальную угрозу, однако источник этой опасности находится не столько во внешнем контуре, сколько среди внутренних оппонентов в Израиле и США.
«Охота идет не со стороны Ирана, а, скорее всего, со стороны внутренних оппонентов. Я говорю не только про Израиль, но и про США, где есть много различных спецслужб. Не все довольны тем, что постоянно идет война и что именно конкретные команды обогащаются на инсайдерской информации по торгам на бирже, в то время как кто-то, наоборот, теряет деньги. Когда одна группа сильно обогащается, а другая теряет, те, кто теряет, могут пойти на физическое устранение и Нетаньяху, и Трампа», — резюмировал эксперт.
Ранее Перенджиев отметил, что Нетаньяху ради сохранения власти готов пойти на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.