Охота на Нетаньяху: на премьера Израиля готовится покушение

«Охота идет не со стороны Ирана, а, скорее всего, со стороны внутренних оппонентов. Я говорю не только про Израиль, но и про США, где есть много различных спецслужб. Не все довольны тем, что постоянно идет война и что именно конкретные команды обогащаются на инсайдерской информации по торгам на бирже, в то время как кто-то, наоборот, теряет деньги. Когда одна группа сильно обогащается, а другая теряет, те, кто теряет, могут пойти на физическое устранение и Нетаньяху, и Трампа», — резюмировал эксперт.