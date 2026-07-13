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Нижегородцам рекомендовали воздержаться от ранних сексуальных связей

Вся правда об инфекциях, передающихся половым путем.

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП/ИППП), — это инфекции, которые чаще всего передаются при незащищённом сексуальном контакте. Всемирная организация здравоохранения предпочитает термин «ЗППП/ИППП» вместо устаревшего «венерические болезни». Эти инфекции опасны тем, что в начале часто протекают без явных симптомов, но при отсутствии лечения могут вызывать серьёзные нарушения здоровья.

Разъяснения даёт главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.

Распространённость и причины.

Известно около 31 микроорганизма, способного передаваться половым путём.

Часто встречаются сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз.

Многие инфекции длительно протекают бессимптомно, поэтому полагаться на внешнее самочувствие нельзя.

Пути передачи.

Половой контакт: через слизистые половых органов, рта и ануса.

Контактно‑бытовой: через общие предметы гигиены и поцелуи (для некоторых возбудителей).

Внутриутробный и перинатальный: от матери к ребёнку во время беременности или родов.

Парентеральный: через кровь при медицинских манипуляциях, небезопасных инъекциях или переливании.

Прочие: через слюну и грудное молоко (для отдельных инфекций).

Опасность самолечения и осложнения.

Самолечение недопустимо: оно повышает риск перехода инфекции в хроническую форму и ухудшения состояния.

Последствия при несвоевременном лечении:

у мужчин — простатит, воспаление яичек, импотенция, бесплодие;

у женщин — хронические воспаления органов малого таза, внематочная беременность, бесплодие.

Диагностика и сроки тестирования.

Диагноз ставит врач-дерматовенеролог на основе обследования и лабораторных тестов.

Рекомендуемые сроки тестирования после возможного контакта: гонорея — 3−5 дней, трихомониаз — 5−7 дней, герпес — 14 дней, сифилис — примерно через 1 месяц, гепатиты В и С — около 2 месяцев, ВИЧ — примерно через 3 месяца.

Клинические проявления.

Симптомы могут включать патологические выделения, жжение или боль при мочеиспускании, зуд, язвы или уплотнения на половых органах и вокруг ануса, сыпь, боли в животе, увеличение паховых лимфатических узлов.

Отсутствие признаков не исключает инфекцию — поэтому при риске лучше пройти обследование.

Профилактика.

Использование барьерной контрацепции (презервативы) при случайных или новых партнёрах.

Наличие постоянного верного партнёра или воздержание от ранних сексуальных связей.

Отказ от наркотиков и случайных связей, ограничение числа половых партнёров.

Соблюдение личной гигиены, аккуратность при медицинских процедурах.

Экстренная профилактика после рискованных контактов и регулярные медицинские осмотры.

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