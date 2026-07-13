Нижегородцам рекомендовали воздержаться от ранних сексуальных связей

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП/ИППП), — это инфекции, которые чаще всего передаются при незащищённом сексуальном контакте. Всемирная организация здравоохранения предпочитает термин «ЗППП/ИППП» вместо устаревшего «венерические болезни». Эти инфекции опасны тем, что в начале часто протекают без явных симптомов, но при отсутствии лечения могут вызывать серьёзные нарушения здоровья.