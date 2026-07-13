Нижегородцам рекомендовали воздержаться от ранних сексуальных связей

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП/ИППП), — это инфекции, которые чаще всего передаются при незащищённом сексуальном контакте. Всемирная организация здравоохранения предпочитает термин «ЗППП/ИППП» вместо устаревшего «венерические болезни». Эти инфекции опасны тем, что в начале часто протекают без явных симптомов, но при отсутствии лечения могут вызывать серьёзные нарушения здоровья.
Разъяснения даёт главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.
Распространённость и причины.
Известно около 31 микроорганизма, способного передаваться половым путём.
Часто встречаются сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз.
Многие инфекции длительно протекают бессимптомно, поэтому полагаться на внешнее самочувствие нельзя.
Пути передачи.
Половой контакт: через слизистые половых органов, рта и ануса.
Контактно‑бытовой: через общие предметы гигиены и поцелуи (для некоторых возбудителей).
Внутриутробный и перинатальный: от матери к ребёнку во время беременности или родов.
Парентеральный: через кровь при медицинских манипуляциях, небезопасных инъекциях или переливании.
Прочие: через слюну и грудное молоко (для отдельных инфекций).
Опасность самолечения и осложнения.
Самолечение недопустимо: оно повышает риск перехода инфекции в хроническую форму и ухудшения состояния.
Последствия при несвоевременном лечении:
у мужчин — простатит, воспаление яичек, импотенция, бесплодие;
у женщин — хронические воспаления органов малого таза, внематочная беременность, бесплодие.
Диагностика и сроки тестирования.
Диагноз ставит врач-дерматовенеролог на основе обследования и лабораторных тестов.
Рекомендуемые сроки тестирования после возможного контакта: гонорея — 3−5 дней, трихомониаз — 5−7 дней, герпес — 14 дней, сифилис — примерно через 1 месяц, гепатиты В и С — около 2 месяцев, ВИЧ — примерно через 3 месяца.
Клинические проявления.
Симптомы могут включать патологические выделения, жжение или боль при мочеиспускании, зуд, язвы или уплотнения на половых органах и вокруг ануса, сыпь, боли в животе, увеличение паховых лимфатических узлов.
Отсутствие признаков не исключает инфекцию — поэтому при риске лучше пройти обследование.
Профилактика.
Использование барьерной контрацепции (презервативы) при случайных или новых партнёрах.
Наличие постоянного верного партнёра или воздержание от ранних сексуальных связей.
Отказ от наркотиков и случайных связей, ограничение числа половых партнёров.
Соблюдение личной гигиены, аккуратность при медицинских процедурах.
Экстренная профилактика после рискованных контактов и регулярные медицинские осмотры.
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