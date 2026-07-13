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В Красноярске павильоны на Предмостной облюбовали бомжи и охотники за цветным металлом

В Красноярске торговые павильоны на Предмостной площади, которые закрылись из-за реконструкции пространства, продолжают превращаться в клоаку.

В Красноярске торговые павильоны на Предмостной площади, которые закрылись из-за реконструкции пространства, продолжают превращаться в клоаку.

Напомним, в конце зимы из шести торговых помещений съехали арендаторы и собственники, их отключили от инженерных сетей. Снести павильоны планировалось весной, но этого не произошло. С тех пор жители Свердловского района наблюдают жуткую картину: окна разбиты, двери открыты, лежат остатки кабелей, внутри и вокруг — мусор.

Люди пожаловались депутату ЗС Илье Зайцеву на состояние бывших магазинов и рассказали, что они стали местом, которое облюбовали люди без определенного места жительства, охотники за цветным металлом и подростки. В ходе проверки информация подтвердилась.

«Обсудил ситуацию с руководством Управления капитального строительства города. Оказалось, что очередная попытка провести торги на снос и расширение проспекта “Красноярский рабочий” не состоялась. Сейчас заказчик работ предпринимает попытки проанализировать стоимость контракта, после этого будет принято решение, как действуем дальше. Отдельно подготовил обращение в адрес отделения полиции и руководства города с просьбой до определения подрядчика по сносу павильонов обеспечить безопасность и ограничить доступ посторонних», — рассказал депутат.