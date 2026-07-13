В Красноярске павильоны на Предмостной облюбовали бомжи и охотники за цветным металлом

«Обсудил ситуацию с руководством Управления капитального строительства города. Оказалось, что очередная попытка провести торги на снос и расширение проспекта “Красноярский рабочий” не состоялась. Сейчас заказчик работ предпринимает попытки проанализировать стоимость контракта, после этого будет принято решение, как действуем дальше. Отдельно подготовил обращение в адрес отделения полиции и руководства города с просьбой до определения подрядчика по сносу павильонов обеспечить безопасность и ограничить доступ посторонних», — рассказал депутат.