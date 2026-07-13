Более 460 жертв: сингапурского врача поймали на съемках в туалетах

Как сообщает издание Mothership, 9 июля Чо признал себя виновным по 13 пунктам обвинения. В эти эпизоды следствие объединило более 900 отдельных фактов противоправных действий, имевших место с 2021 по 2025 год. Работая в трех мельбурнских госпиталях, он тайно вел видеосъемку своих коллег-женщин в туалетах и других закрытых помещениях.