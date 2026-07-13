Более 460 жертв: сингапурского врача поймали на съемках в туалетах

В Австралии 28-летний врач из Сингапура Райан Чо признал вину в серии преступлений на почве вуайеризма, которую он совершал на протяжении нескольких лет. Суд над медиком привлек внимание местной и международной прессы.
Как сообщает издание Mothership, 9 июля Чо признал себя виновным по 13 пунктам обвинения. В эти эпизоды следствие объединило более 900 отдельных фактов противоправных действий, имевших место с 2021 по 2025 год. Работая в трех мельбурнских госпиталях, он тайно вел видеосъемку своих коллег-женщин в туалетах и других закрытых помещениях.
В ходе обыска у Чо изъяли внушительный архив: более 4,5 тысячи видеороликов, на которых запечатлены не менее 460 жертв. Кроме того, в его ноутбуке хранилось свыше 10 тысяч фотографий и видео откровенно сексуального содержания.
Судья отпустил подсудимого под залог до 23 ноября, когда начнется этап оглашения показаний пострадавших. В течение этого времени Чо обязан являться в полицию три раза в неделю. Ему также запрещено контактировать со свидетелями по делу и посещать больницы без уважительной причины.
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