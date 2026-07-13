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Под Красноярском в поисках семьи Усольцевых обследовали более 200 кв. км тайги

В работах участвовали шесть человек и четыре единицы техники.

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели обследовали пешком 31 кв. км и 200 кв. км на квадроциклах в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Об этом сообщили в краевом учреждения «Спасатель».

«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — говорится в сообщении.

Поиски проходили с 9 по 12 июля по заявке от следственных органов. В них были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Многочисленные поиски семьи результатов не дали. В первых масштабных поисках семьи было задействовано до 1,5 тыс. человек. Следователи и волонтеры проводят точечные поисковые мероприятия.