Под Красноярском в поисках семьи Усольцевых обследовали более 200 кв. км тайги

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели обследовали пешком 31 кв. км и 200 кв. км на квадроциклах в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Об этом сообщили в краевом учреждения «Спасатель».
«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — говорится в сообщении.
Поиски проходили с 9 по 12 июля по заявке от следственных органов. В них были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.
Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Многочисленные поиски семьи результатов не дали. В первых масштабных поисках семьи было задействовано до 1,5 тыс. человек. Следователи и волонтеры проводят точечные поисковые мероприятия.