Робот-переговорщик помешал маркетплейсу решить проблемы с норильчанкой

Покупательница решила оформить возврат некачественного товара. Но сроки по первому заказу были уже упущены. Достучаться до техподдержки маркетплейса не удалось — с северянкой общался робот. И тогда она направилась защищать свои права в Роспотребнадзор. Решением суда с продавца в пользу потребителя взыскано 9148 рублей, из них: