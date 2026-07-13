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Робот-переговорщик помешал маркетплейсу решить проблемы с норильчанкой

Норильчанка высудила у продавца двойную стоимость заказанных цветов.

Источник: Комсомольская правда

Норильчанка высудила у маркетплейса двойную стоимость заказанных цветов, которые пришли к ней в непригодном состоянии. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жительница северного города заказала два живых замиокулькаса в сентябре прошлого года. Разница между заказами составила несколько дней. Стоимость — 2 231 и 1 868 рублей. Получив первую посылку, женщина стала ее проверять и поняла: цветок безнадежно умер. Продавец предложил дождаться вторую посылку и обсудить ситуацию. Но и второй цветок оказался таким же.

Покупательница решила оформить возврат некачественного товара. Но сроки по первому заказу были уже упущены. Достучаться до техподдержки маркетплейса не удалось — с северянкой общался робот. И тогда она направилась защищать свои права в Роспотребнадзор. Решением суда с продавца в пользу потребителя взыскано 9148 рублей, из них:

— стоимость заказанных товаров — 4099 рублей,

— моральный ущерб — 2000 рублей,

— штраф — 3049 рублей.

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