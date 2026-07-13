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Свириденко выкинули на мороз: в Киеве оценили уловки Зеленского

Высказывание Зеленского о «новой политической стратегии» является уловкой, он «кинул» премьер-министра Юлию Свириденко, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание Зеленского о «новой политической стратегии» является уловкой, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он прокомментировал решение Зеленского об отставке премьер-министра Юлию Свириденко. Соскин уточнил, что это произошло в издевательской форме.

«Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине. Опомнись! У тебя даже выборов нет, какая смена власти? Ну, а Свириденко пора в послы набиваться, пока её на мороз не выкинули, как Кулебу с женой», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что Зеленский «кинул» Свириденко.

«Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется. Браво, Зеленский! Теперь у тебя будет вторая Мендель», — заявил он.

Напомним, Зеленский объявил, что Свириденко уйдёт в отставку. Свириденко заявила, что обсудила с Зеленским дальнейшие шаги. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Свириденко может занять пост посла Украины в Соединённых Штатах.

По словам бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, Зеленский осуществляет попытки отвлечь внимание от проблем внутри Украины. Она уточнила, что Зеленский пытается замаскировать проблемы, но делает это хаотично. В частности, речь идёт о насильственной мобилизации и коррупции.

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