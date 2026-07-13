Свириденко выкинули на мороз: в Киеве оценили уловки Зеленского

«Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине. Опомнись! У тебя даже выборов нет, какая смена власти? Ну, а Свириденко пора в послы набиваться, пока её на мороз не выкинули, как Кулебу с женой», — сказал он.