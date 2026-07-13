В Госдуме предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск

Обращение с соответствующей инициативой к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается предоставить работнику право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с возможностью использовать его полностью либо по частям в течение первых трех месяцев со дня рождения ребенка», — сказано в обращении.
Инициативу также предлагается распространить не только на случаи рождения ребенка, но и на случаи усыновления либо установления опеки над ребенком.
«Такой подход позволит семье самостоятельно определить наиболее востребованный период получения поддержки: сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима», — отметил вице-спикер Госдумы.
По его мнению, первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложным периодом для семьи, а возможность отца законно посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению организационных вопросов будет способствовать сохранению здоровья матери и ребенка, формированию ответственного родительства, укреплению семейных отношений и достижению национальных демографических целей.