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В Госдуме предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск

Чернышов предложил дать отцам право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил дать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка.

Обращение с соответствующей инициативой к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается предоставить работнику право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с возможностью использовать его полностью либо по частям в течение первых трех месяцев со дня рождения ребенка», — сказано в обращении.

Инициативу также предлагается распространить не только на случаи рождения ребенка, но и на случаи усыновления либо установления опеки над ребенком.

«Такой подход позволит семье самостоятельно определить наиболее востребованный период получения поддержки: сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима», — отметил вице-спикер Госдумы.

По его мнению, первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложным периодом для семьи, а возможность отца законно посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению организационных вопросов будет способствовать сохранению здоровья матери и ребенка, формированию ответственного родительства, укреплению семейных отношений и достижению национальных демографических целей.

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