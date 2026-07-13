Красноярцам напомнили, как защититься от солнца в жару

В Красноярском краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошла лекция и. о. главного врача Ольги Маркиной о безопасном поведении в жаркую погоду. Занятие прошло в рамках нацпроекта «Семья» и движения «Сибирское долголетие». Врач напомнила, что в самые жаркие часы лучше не находиться под прямыми солнечными лучами. Наиболее опасный период — с 11:00 до 16:00. Особое внимание стоит уделять воде. Пить нужно регулярно, небольшими глотками, не дожидаясь жажды. От сладкой газировки в жару лучше отказаться: такие напитки могут усиливать обезвоживание. Для прогулок подойдут вещи из натуральных тканей, а голову необходимо закрывать панамой, кепкой или другим головным убором. Открытые участки кожи врач советует защищать средствами с SPF 50. Крем, эмульсию или молочко нужно наносить за 15−20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания. Во время лекции Ольга Маркина показала, как работает защита от ультрафиолета. Для эксперимента использовали двух специальных утят-индикаторов: одного обработали кремом с SPF, второго оставили без защиты. На солнце фигурка без крема изменила цвет, имитируя ожог, а обработанная сохранила прежний оттенок. Напомним, что в Красноярском крае школьники смогут бесплатно получить рабочие специальности.