Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко

Он добавил, что здесь живут потомки тех, кто строил и развивал села и поселки в глухой тайге, осваивал эти берега, прокладывал дороги и создавал производства и предприятия. Люди, которые не сдались перед суровой природой, климатом и расстояниями, — и сегодня их внуки и правнуки продолжают славное дело.