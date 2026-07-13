В минувшие выходные один из северных районов Хабаровского края отметил вековой юбилей. Разделить радость праздника с жителями прибыл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Район имени Полины Осипенко — одна из самых отдаленных территорий нашего региона, но поистине являющаяся жемчужиной. Сотни километров отделяют вас от краевого центра. Но у Хабаровского края нет окраин — каждый его уголок для нас одинаково значим и важен», — обратился Дмитрий Демешин к жителям района.
Он добавил, что здесь живут потомки тех, кто строил и развивал села и поселки в глухой тайге, осваивал эти берега, прокладывал дороги и создавал производства и предприятия. Люди, которые не сдались перед суровой природой, климатом и расстояниями, — и сегодня их внуки и правнуки продолжают славное дело.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Это земля с уникальным историческим прошлым, давшим нашей стране героев. Здесь 88 лет назад совершил вынужденную посадку самолет «Родина» экипажа Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Сегодня район с гордостью носит имя одной из прославленных летчиц, храня память о событиях, которые вписали его в летопись Отечества.
«Мы не забываем о прошлом, но главное для нас — будущее: чтобы люди жили комфортно, чтобы дети учились в хороших школах, чтобы работали предприятия и создавались новые рабочие места», — обозначил приоритеты губернатор.
В районе имени Полины Осипенко общими усилиями краевой и районной власти при поддержке федерального центра строятся и ремонтируются дома культуры, школы, детские сады, дороги, обустраиваются парковые зоны и дворы. За последние годы здесь сделано многое: введена пристройка к школе в селе Бриакан, благоустроена набережная в селе имени Полины Осипенко, открыт новый ФАП в селе Оглонги.
Кроме того, муниципалитет вносит достойный вклад в экономику края — это один из ведущих центров лесозаготовки и горнодобывающей промышленности. Он регулярно входит в число лидеров по добыче золота и серебра в регионе. Здесь реализуются масштабные проекты по разработке месторождений Чульбаткан и Талгий.
«Но за каждым достижением прошлого, настоящего и будущего стоят прежде всего люди», — акцентировал глава края.
Во время торжественного собрания Дмитрий Демешин вручил лучшим работникам учреждений и предприятий заслуженные награды. Анатолий Иванович Злобин — почетный гражданин района, с 1996 года трудится в сфере народного хозяйства и строительной отрасли. Жители отмечают, что забота о человеке для Анатолия Ивановича стоит на первом месте: он на безвозмездной основе обеспечивает людей дровами и пиломатериалом, оказывает услуги по доставке песка и гравия, заготавливает сено для владельцев крупного рогатого скота. При любой угрозе ЧС его личная большегрузная техника первой выезжает на ликвидацию последствий.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вековой юбилей отметил район имени Полины Осипенко. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Благодарность губернатора объявлена Светлане Валериевне Надеиной, исполняющей обязанности директора начальной школы села Владимировка. Представитель педагогической династии, Светлана Валериевна имеет 30-летний стаж в системе образования. Под ее руководством в учреждении появились современные игровые комплексы, заработал новый пищеблок, а в коридорах зажглись музейные уголки с культурой коренных малочисленных народов Севера. А еще по ее инициативе создан русско-негидальский разговорник, чтобы сохранить язык коренных народов для новых поколений.
Кроме того, губернатор вручил главе района Евгению Гончарову сертификат на приобретение мини-погрузчика для более качественного решения вопросов местного значения.
После торжественной части на территории набережной реки Амгунь состоялась церемония поднятия Государственного флага России на новом 18-метровом флагштоке.
«Наш долг — любить и защищать свою страну, свою семью. Мы должны уважать и соблюдать традиции и обычаи нашего народа, понимать задачи, стоящие перед государством, отстаивать его честь и достоинство. Уверен, что торжественный ритуал поднятия флага станет доброй традицией в районе имени Полины Осипенко. Пусть он напоминает каждому из нас о нашем единстве, о богатой истории и великом будущем России!», — поздравил с праздником местных жителей глава края.