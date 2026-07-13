Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции рассказали о диалоге с Западом по Украине

РИАН: Эрдоган обсуждает с Западом возобновление переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами для возобновления мирных переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Президент Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», — сообщил источник.

Уточняется, что Анкара выступает за возвращении России и Украины к прямым переговорам, а также продолжает контакты со всеми сторонами.

В июне РИА Новости писало, что Анкара готова провести очередные переговоры по Украине, однако пока не видит условий для их возобновления.

Турецкая сторона неоднократно заявляла, что страна готова предоставить площадку в Стамбуле для потенциальных переговоров России и Украины.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше