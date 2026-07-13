В Турции рассказали о диалоге с Западом по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами для возобновления мирных переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.
«Президент Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», — сообщил источник.
Уточняется, что Анкара выступает за возвращении России и Украины к прямым переговорам, а также продолжает контакты со всеми сторонами.
В июне РИА Новости писало, что Анкара готова провести очередные переговоры по Украине, однако пока не видит условий для их возобновления.
Турецкая сторона неоднократно заявляла, что страна готова предоставить площадку в Стамбуле для потенциальных переговоров России и Украины.