Россиянам объяснили, как не сформировать у ребенка страх перед школой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Подготовка к первому учебному дню требует от родителей не столько академической подготовки ребенка, сколько создания позитивного эмоционального образа школы. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Александрова.
«Важно не столько подготовить ребенка к школе академически, сколько создать эмоциональный образ школы как пространства возможностей. Говорите о школе легко, доброжелательно, без излишнего пафоса и без запугиваний. Если ребенок видит, что вы относитесь к школе спокойно и позитивно, он тоже будет чувствовать себя увереннее. А уверенность в себе — это, пожалуй, самый ценный ресурс, который вы можете ему дать перед 1 сентября», — сказала она.
По словам эксперта, дети считывают отношение родителей к образованию не через прямые слова, а через невербальные сигналы: интонацию, мимику и общий эмоциональный фон. Если родители воспринимают школу как «тяжкую повинность» или конец свободы, ребенок неизбежно перенимает эту установку. Специалист подчеркнула, что для успешной адаптации важно избегать формулировок, связанных с потерей или наказанием. Вместо фраз «каникулы кончились» или «учительница строгая» эксперт рекомендует представлять школу как «новый интересный этап» и «пространство возможностей».
Для снижения тревожности перед неизвестностью психолог рекомендует использовать метод конкретизации. Необходимо подробно рассказать ребенку о распорядке дня, перерывах и обедах, а также, по возможности, визуализировать учебный процесс: прогуляться возле здания школы или познакомиться с педагогом заранее.
Также эксперт призвала родителей сместить фокус обсуждения школьных будней с оценок на эмоциональные впечатления.
«Создайте в семье традицию обсуждать школьные события не только на предмет “что получил”, но и с точки зрения “что тебя сегодня удивило, что было смешного”. Если школа ассоциируется в первую очередь с новыми впечатлениями и общением, а не только с оценками, ребенок идет в нее с совершенно другим настроем», — добавила она.