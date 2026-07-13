Россиянам объяснили, как не сформировать у ребенка страх перед школой

«Важно не столько подготовить ребенка к школе академически, сколько создать эмоциональный образ школы как пространства возможностей. Говорите о школе легко, доброжелательно, без излишнего пафоса и без запугиваний. Если ребенок видит, что вы относитесь к школе спокойно и позитивно, он тоже будет чувствовать себя увереннее. А уверенность в себе — это, пожалуй, самый ценный ресурс, который вы можете ему дать перед 1 сентября», — сказала она.