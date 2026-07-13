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Красноярцам предложили стать опекунами для пожилых людей

Для этого необходимо обратиться в районную администрацию.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярске стартовал важный социальный проект, который даёт возможность проявить заботу о старшем поколении. Районные администрации города ведут набор людей, желающих стать официальными опекунами или попечителями совершеннолетних жителей, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.

Если вы готовы подарить своё тепло и заботу тем, кто в этом остро нуждается, за обращайтесь в районную администрацию:

Железнодорожный: 221−15−57; Кировский: 222−37−86; Ленинский: 264−31−55; Октябрьский: 247−01−43; Свердловский: 261−19−33; Советский: 269−45−88, 269−45−89; Центральный: 227−13−66.