Спасатели прочесали 200 км на квадроциклах в поисках семьи Усольцевых

С 9 по 12 июля спасатели по заявке следователей проводили дополнительные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Манско-Уярском округе. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
В операции участвовали 6 человек и 4 единицы техники. За четыре дня специалисты пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таёжной местности и ещё 200 километров — на квадроциклах. К сожалению, найти семью не удалось.
Напомним, что 28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в пеший поход в Кутурчинском Белогорье, в районе Минской петли. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. С собой не было ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе: участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров тайги, но следов не нашли. В машине остались личные вещи — женская обувь, детские игрушки, сумка, а также крупная сумма денег. Это наводило на мысль, что семья не планировала долгого похода.
Следствие отрабатывало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версию о побеге позже опровергли.