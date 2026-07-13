Спасатели прочесали 200 км на квадроциклах в поисках семьи Усольцевых

Напомним, что 28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в пеший поход в Кутурчинском Белогорье, в районе Минской петли. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. С собой не было ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей.