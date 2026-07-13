Охота за плюшевым медведем в парке Британии обернулась находкой чемодана с трупом

В британском парке женщина с племянниками участвовала в благотворительной «охоте за плюшевым медведем» для местного детского сада. Вместо игрушки она обнаружила чемодан с человеческими останками. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает KentOnline.
— Я увидела багаж раньше полиции. Я была с племянницей и племянником, поэтому старалась не дать им его увидеть… Я увидел чемодан, облепленный сотнями мух. Сначала я услышал их жужжание, — рассказала женщина.
Накануне полиция получила информацию о возможном убийстве в квартире в Уондсворте, более чем в 50 километрах от места находки. Двое мужчин 27 и 32 лет сдались полиции, им предъявлены обвинения в убийстве и воспрепятствовании законному захоронению. Полиция заявила, что жертва и подозреваемые были знакомы. Следствие продолжается, говорится в сообщении.
В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Тело женщины обнаружили в съемной квартире в Боготе. По данным СМИ, останки находились в чемодане, который был спрятан в ванной комнате. На месте также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта.