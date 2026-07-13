Охота за плюшевым медведем в парке Британии обернулась находкой чемодана с трупом

Накануне полиция получила информацию о возможном убийстве в квартире в Уондсворте, более чем в 50 километрах от места находки. Двое мужчин 27 и 32 лет сдались полиции, им предъявлены обвинения в убийстве и воспрепятствовании законному захоронению. Полиция заявила, что жертва и подозреваемые были знакомы. Следствие продолжается, говорится в сообщении.