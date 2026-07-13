В Хабаровском крае будут выращивать пшеницу, сою и кукурузу на зерно

Научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству планируется создать на базе компании «Спорос» в Бикине, где уже работает крупнейший на Дальнем Востоке современный семенной завод полного цикла. Здесь есть селекционно-семеноводческий центр, где предусмотрено все для производства, подготовки и хранения семян сои, складские помещения, лаборатория.
Этот проект губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с руководством холдинга «Золотой початок», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Создание научно-производственного комплекса позволит сельхозтоваропроизводителям региона приобретать на месте качественные отечественные семена зерновых культур, сои и кукурузы. Размещение производства на Дальнем Востоке сократит сроки поставок зерна, снизит зависимость наших фермеров от внешних поставщиков. И, безусловно, положительно скажется на цене зерна.
— Для нас очень важно, чтобы это были наши отечественные, дальневосточные производители, — отметил Дмитрий Демешин.
Холдинг «Золотой початок» и компания «Спорос» сотрудничают с октября 2024 года. Проект по созданию в крае масштабного семеноводческого кластера предусматривает расширение земель, модернизацию производства и развитие селекционной работы по сое и кукурузе, включая создание новых высокопродуктивных отечественных сортов и гибридов.
— Хабаровский край — родина сои, и у нас все возможности для производства отечественных семян высокого качества. Наличие в регионе развитой научной базы и условий для сельского хозяйства создают предпосылки для формирования на Дальнем Востоке полноценного научно-производственного центра, — отметил генеральный директор холдинга Сергей Трегуб.
По его словам, первый этап проекта предусматривает создание и выведение гибридов и сортов, которые обеспечат потребности аграриев Дальнего Востока, с последующим выходом на рынки западных регионов России.