В Хабаровском крае будут выращивать пшеницу, сою и кукурузу на зерно

Научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству планируется создать на базе компании «Спорос» в Бикине, где уже работает крупнейший на Дальнем Востоке современный семенной завод полного цикла. Здесь есть селекционно-семеноводческий центр, где предусмотрено все для производства, подготовки и хранения семян сои, складские помещения, лаборатория.