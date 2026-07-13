Подполье указало на цели ударов для победы РФ: главная новость СВО 13 июля

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл приоритеты ударов Вооружённых сил России на ближайшие месяцы. По его словам, главный удар сегодня нацелен на полное уничтожение инфраструктуры беспилотников, а системные атаки на горюче-смазочные материалы приведут к острому дефициту топлива у ВСУ уже к ноябрю.
Поводом для заявления стали ночные и утренние взрывы в Днепродзержинске (Каменском), Днепропетровске, Харькове и других украинских городах.
«Основные цели российских сил на Украине — что вчера, что сегодня, что завтра — это системы беспилотников, операторы дронов, изготовление, сборка, хранение БПЛА и места запусков. Это сейчас наши главные проблемы в РФ, и мы стараемся решать их максимально. Соответственно, по этим целям наносятся удары: живая сила, производства, подвижные составы — всё, что с этим связано», — заявил Лебедев.
Вторым по значимости направлением подпольщик назвал планомерный подрыв логистики ВСУ за счёт уничтожения топливной базы. Он спрогнозировал, когда именно украинская армия начнёт испытывать необратимые последствия.
«Вторая по важности цель после систем БПЛА — горюче-смазочные материалы. Слава богу, бить по ним не прекращаем, и удары наносятся системно. Реальный итог этой работы мы увидим где-то к концу сентября — началу ноября. Пока противник ещё очень быстро ремонтирует объекты, у них ещё есть ремонтные мощности, но скоро это закончится», — рассказал Лебедев.
Стоит отметить, что ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Кроме того, ударами были накрыты места хранения дронов дальнего действия, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 158 районах.