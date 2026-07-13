Сотрудница ГАИ по Хабаровскому району провела профилактические занятия по безопасности дорожного движения для учащихся пришкольного лагеря средней школы села Мичуринского. Школьникам напомнили об основных требованиях безопасности на дороге, повторили с ними сигналы светофора для транспорта и пешеходов, обратили их внимание на особенности пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Инспектор напомнила о необходимости использования ремней безопасности, соблюдении безопасности в общественном транспорте и использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Школьники решали загадки и филворды о правилах дорожного движения, и получили тематические листовки.
Школьники из Мичуринского проверили свои знания ПДД
Сотрудница ГАИ по Хабаровскому району провела профилактические занятия по безопасности дорожного движения для учащихся пришкольного лагеря средней школы села Мичуринского. Школьникам напомнили об основных требованиях безопасности на дороге, повторили с ними сигналы светофора для транспорта и пешеходов, обратили их внимание на особенности пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Инспектор напомнила о необходимости использования ремней.