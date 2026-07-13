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Синоптик Позднякова предупредила о температурных рекордах в июле

Циклон, принесший в Московскую область ливни и прохладную погоду, постепенно покидает регион. В эксклюзивном комментарии aif.ru синоптик Татьяна Позднякова отметила, что уже в конце недели температура может подняться до 27 градусов тепла.

Источник: Freepik

Московская область переходит под власть антициклона, который принесет повышение температуры. В эксклюзивном комментарии aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова отметила, что до конца месяца в столице ожидаются дни, когда столбик термометра достигнет 30 градусов.

«В первой половине недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Со второй половины недели периферия антициклона принесет больше солнца, а к выходным температура повысится до 27 градусов», — сказала она.

Эксперт отметила, что тенденция к повышению температуры сохранится.

«В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах +25… +26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29… +30», — резюмировала синоптик.