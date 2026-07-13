В Новосибирске повторно обработают парки от клещей

«Посетителей просят быть осторожными и обращать внимание на указатели», — отмечается в посте мэрии в МАХ-канале.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области борются с непарным шелкопрядом с помощью биологического пестицида.
Татьяна Картавых.
В мэрии Новосибирска сообщили, что до 31 июля проведут повторную обработку от клещей в парках: «У моря Обского», «Берёзовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «Бугринская роща» и «Арена».
«Посетителей просят быть осторожными и обращать внимание на указатели», — отмечается в посте мэрии в МАХ-канале.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области борются с непарным шелкопрядом с помощью биологического пестицида.
Татьяна Картавых.