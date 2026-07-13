Суд в Иркутской области восстановил право матери погибшего бойца на выплаты

Женщина обратилась в военкомат для оформления мер социальной поддержки, но получила отказ. Причина — расхождения в документах: в свидетельстве о рождении сына отчество отца, умершего в 1992 году, было записано с опечаткой (буква «н» вместо «п»). Эта ошибка перешла в паспорт, СНИЛС, ИНН и контракт сына с Минобороны, тогда как в архивных записях самого отца имя было указано верно.