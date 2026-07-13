Суд в Иркутской области восстановил право матери погибшего бойца на выплаты

В Иркутской области Нижнеудинский городской суд удовлетворил иск местной жительницы об установлении факта родственных отношений.
— Её 34-летний сын погиб в апреле 2025 года при выполнении боевых задач в зоне СВО, — сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.
Женщина обратилась в военкомат для оформления мер социальной поддержки, но получила отказ. Причина — расхождения в документах: в свидетельстве о рождении сына отчество отца, умершего в 1992 году, было записано с опечаткой (буква «н» вместо «п»). Эта ошибка перешла в паспорт, СНИЛС, ИНН и контракт сына с Минобороны, тогда как в архивных записях самого отца имя было указано верно.
Суд изучил архивные справки, документы ЗАГСа и трудовую книжку отца. Свидетели подтвердили, что в посёлке проживал только один мужчина с таким именем и отчеством. Суд пришёл к выводу, что расхождения носят технический характер и не влияют на родственные связи. Иск удовлетворён, что позволит матери погибшего получить положенные выплаты и компенсации. Решение вступило в законную силу.