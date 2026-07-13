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На фестивале в Шушенском определили победителей премии «МИРА»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Шушенское завершился фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В этом году событие собрало около 83 тысяч гостей. Любители этнической музыки съехались с разных регионов России, с Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана, Колумбии и Китая. На Острове Отдыха в Шушенском было установлено более двух тысяч палаток.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Шушенское завершился фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В этом году событие собрало около 83 тысяч гостей. Любители этнической музыки съехались с разных регионов России, с Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана, Колумбии и Китая. На Острове Отдыха в Шушенском было установлено более двух тысяч палаток.

В программу вошли более 400 мероприятий. Традиционно состоялось бракосочетание в национальных традициях. Узами брака связали себя восемь пар из Красноярского края, Хакасии, Челябинской области. Во время праздничного гала-концерта подружки одной из участниц конкурсной программы устроили ей с супругом сюрприз, благодаря которому пара узнала пол будущего ребёнка. У них будет девочка.

На церемонии закрытия фестиваля гостей приветствовал Первый заместитель Губернатора Красноярского края — руководитель Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко:

«Несмотря на все сложности, мы опять собрались на этой замечательной поляне. Десятки тысяч людей приехали сюда, погода нам благоволила. Я уверен, что каждый присутствующий здесь зарядился невероятным количеством энергии, которую будет нести с собой в течение всего года. Все мы с нетерпением ждём этот фестиваль, готовимся, едем, наслаждаемся этим фестивалем, а потом ещё долго-долго будем вспоминать эти яркие моменты».

В последний день фестиваля участники узнали имена победителей премии «МИРА». Из 43 финалистов гран-при мастеровой премии «МИРА» 2026 года завоевал Марат Дамдын (город Кызыл, Республика Тыва). В номинации «Традиционные ремесла» мастер представил национальные музыкальные инструменты. Чашу «МИРА» в этномузыкальной премии получила солистка-вокалистка Туяра Алексеева — уроженка села Сунтар Республики Саха (Якутия), которая познакомила гостей фестиваля с уникальным якутским эпосом.

Малая Чаша «МИРА» досталась одиннадцатилетней Агате Ховалыг. Юная артистка из Кызыла участвовала в детской возрастной категории и покорила жюри честностью по отношению к песенной традиции.

XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» вошёл в число мероприятий Года Единства народов России.

Напомним, в 2026 году «МИР Сибири» получил эгиду Комиссии России по делам ЮНЕСКО и прошёл при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации. Учредитель мероприятия — министерство культуры Красноярского края. Организатор — Центр международных и региональных культурных связей.

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