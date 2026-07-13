На фестивале в Шушенском определили победителей премии «МИРА»

«Несмотря на все сложности, мы опять собрались на этой замечательной поляне. Десятки тысяч людей приехали сюда, погода нам благоволила. Я уверен, что каждый присутствующий здесь зарядился невероятным количеством энергии, которую будет нести с собой в течение всего года. Все мы с нетерпением ждём этот фестиваль, готовимся, едем, наслаждаемся этим фестивалем, а потом ещё долго-долго будем вспоминать эти яркие моменты».