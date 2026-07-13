Новости Красноярского края 13 июля: отключение воды, цены на бензин, ДТП

Понедельник, 13 июля, задает рабочий ритм Красноярскому краю. Автомобилисты получили удобный цифровой инструмент для поиска топлива на фоне огромного разброса цен, а жители левобережья краевой столицы временно достают водонагреватели. Красноярский край подводит итоги главного музыкального события лета в Шушенском. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Бензин в Красноярском крае 13 июля: онлайн-карта АЗС и цены.
В Красноярске запустили полезный сервис для автомобилистов — интерактивную карту автомобильного топлива. Теперь перед поездкой водители могут в режиме онлайн проверить наличие нужной марки бензина или дизеля на конкретной заправочной станции в приложении 2GIS.
Что касается стоимости горючего, разброс ценников в городе остается серьезным. Самые доступные варианты традиционно предлагают крупные федеральные сети. Литр АИ-92 там обойдется примерно в 62,30−63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 83 рубля.
На частных и независимых станциях водителям приходится серьезно переплачивать. На некоторых АЗС стоимость АИ-92 достигает 110 рублей за литр, за АИ-95 просят до 115 рублей, а за дизель и премиальный АИ-98 — 120 рублей.
Губернатор Михаил Котюков держит топливный рынок под жестким контролем. Власти направляют горючее исключительно на нужды северного завоза, стартующую уборочную кампанию и тушение лесных пожаров. Вводить общекраевые лимиты на продажу бензина правительство не планирует.
Отключение горячей воды в Красноярске 13 июля: Советский и Центральный районы.
С понедельника, 13 июля, энергетики приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей по контуру красноярской ТЭЦ-3. На десять дней без горячего водоснабжения остались жители левобережья — ограничения затронули часть Советского и Центрального районов.
В Советском районе горячую воду отключили в домах на участке от улиц Взлетной и Молокова до Урванцева, Металлургов и Воронова. В Центральном районе неудобства коснулись жителей улиц Гагарина, Караульной, Дмитрия Мартынова, Степана Разина и соседних кварталов. Микрорайоны Солнечный и Покровский под отключение не попадают.
Специалисты проверят на прочность 551 километр трубопроводов, чтобы выявить слабые места и подготовить коммуникации к зимнему периоду. Горячая вода вернется в квартиры горожан к 22 июля.
ДТП в Красноярском крае: пьяный водитель умышленно сбил женщину.
Шокирующая авария произошла ночью в поселке Малиновка Ачинского муниципального округа. Пьяный 32-летний мужчина за рулем кроссовера KIA Sorento сбил 42-летнюю женщину.
Очевидцы происшествия бросились на помощь и попытались вытащить нетрезвого лихача из-за руля. В ответ автомобилист нажал на газ и умышленно переехал 32-летнюю местную жительницу, пытавшуюся преградить ему путь, после чего скрылся. Пострадавшую экстренно госпитализировали, а 42-летней женщине медики назначили амбулаторное лечение.
Экипаж ДПС оперативно задержал беглеца. Полицейские выяснили, что мужчина вообще не имеет водительских прав, а алкотестер показал сильное опьянение — 0,92 мг/л. Автоинспекторы составили на нарушителя сразу шесть административных протоколов, включая езду без прав в нетрезвом виде, оставление места ДТП, неповиновение законным требованиям полиции и вождение без госномеров.
Итоги фестиваля «МИР Сибири»-2026: кто получил главные награды.
В поселке Шушенское с размахом завершился XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В этом году масштабный праздник собрал рекордные 83 тысячи гостей. За четыре дня на площадках прошли более 400 мероприятий, а восемь влюбленных пар сыграли настоящие свадьбы по народным обрядам.
На фестиваль съехались творцы из 16 регионов России и стран зарубежья. Жюри распределило престижные награды среди 43 финалистов. Гран-при мастеровой премии завоевал Марат Дамдын из тувинского Кызыла — он покорил экспертов мастерским изготовлением национальных музыкальных инструментов. Лучшей в этномузыкальной премии признали Туяру Алексееву из якутского села Сунтар, познакомившую публику с уникальным национальным эпосом. Малую Чашу «МИРА» забрала одиннадцатилетняя артистка Агата Ховалыг из Кызыла.
Председатель жюри, фольклорист Сергей Старостин подчеркнул уникальность состязания, где каждый народ России может представить свое самобытное искусство.
Погода в Красноярске и Красноярском крае 13 июля.
Метеорологи прогнозируют спокойное начало недели. В понедельник, 13 июля, на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском округе ожидаются локальные грозы. Центральные и южные муниципалитеты утром окутал туман. Спасатели предупреждают о сохранении высокой пожарной опасности четвертого класса в Эвенкии, Туруханском округе и центральной группе районов.
В Красноярске сегодня, в понедельник 13 июля, установится комфортная и солнечная погода. Днем воздух прогреется до +24 градусов, осадков не предвидится. Легкий ветер подует со скоростью 3 метра в секунду, атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба. Ночью похолодает до +12 градусов.
Рабочая неделя в краевой столице обойдется без изнурительной жары. Во вторник и среду возможен небольшой дождь при температуре +22…+23 градуса. К четвергу и пятнице столбики термометров поднимутся до +27…+28 градусов, а на выходных ожидается ясная погода и потепление до +29 градусов.