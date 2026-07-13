Новости Красноярского края 13 июля: отключение воды, цены на бензин, ДТП

В поселке Шушенское с размахом завершился XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В этом году масштабный праздник собрал рекордные 83 тысячи гостей. За четыре дня на площадках прошли более 400 мероприятий, а восемь влюбленных пар сыграли настоящие свадьбы по народным обрядам.