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Жителей Пышмы экстренно вакцинируют от гепатита

Жителей Пышминского ГО экстренно вакцинируют от гепатита из-за паводка.

Источник: Жители деревни Медведева (Пышминский район). Огороды полностью затоплены водой

Жителей Пышмы, чьи дома затопила вода, вакцинируют от гепатита. Об этом сообщили в местной администрации.

«В целях профилактики распространения вируса гепатита А жителям домов, подвергшихся затоплению, рекомендуется обратиться в Пышминскую центральную районную больницу для прохождения вакцинации против указанного заболевания», — говорится в сообщении.

Эвакуированных местных жителей просят не переживать о сохранности имущества. Чиновники заверили, что территории будут патрулировать сотрудники ОМВД. Режим ЧС сейчас действует в самой Пышме, селах Печеркино и Пульниково, деревнях Холкина и Катарач. По данным администрации, эвакуированы в пункт временного размещения — гостиницу «Арго» — более 55 человек. Центральная улица Пышмы залита водой и обесточена, сообщили ЕАН местные жители.