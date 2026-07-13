Жителей Пышмы экстренно вакцинируют от гепатита

Эвакуированных местных жителей просят не переживать о сохранности имущества. Чиновники заверили, что территории будут патрулировать сотрудники ОМВД. Режим ЧС сейчас действует в самой Пышме, селах Печеркино и Пульниково, деревнях Холкина и Катарач. По данным администрации, эвакуированы в пункт временного размещения — гостиницу «Арго» — более 55 человек. Центральная улица Пышмы залита водой и обесточена, сообщили ЕАН местные жители.