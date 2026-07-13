Новые поиски Усольцевых не увенчались успехом

С 9 по 12 июля по заявке следователей проводились дополнительные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в тайге на востоке Красноярского края.
На этот раз в мероприятиях в районе Кутурчинского Белогорья была задействована группировка из 6 спасателей и 4 единиц техники.
«В течение 4 дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таёжной местности и еще 200 километров — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, на данный момент семья не найдена», — рассказали в краевом учреждении «Спасатель».
Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего сразу начались масштабные поиски, которые длились до наступления неблагоприятных погодных условий.
В начале лета следком организовал дополнительные масштабные поиски, в которых участвовали около 80 человек. В течение шести дней специалисты выезжали в тайгу на технике повышенной проходимости и осматривали местность, в том числе с помощью беспилотников. Всего обследовали около 1 тыс. кв. км. труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка» в секторе, представляющем наибольший интерес для криминалистов. Тогда найти удалось только вещи, которые исследуют для установления их принадлежности пропавшим.
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