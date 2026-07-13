Air Astana снова отменила все рейсы в Дубай

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, в связи с продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания приостанавливает авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами.
«В частности, отменяются рейсы KC897/898 Алматы — Дубай — Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейсы КС205/206 Астана — Дубай — Астана, запланированные на 14 июля», — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование с рейсов, запланированных с 12 по 18 июля, на рейсы до 31 июля включительно.
«О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров», — сообщили в авиакомпании.