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Air Astana снова отменила все рейсы в Дубай

Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о приостановке рейсов в Дубай из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, в связи с продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания приостанавливает авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«В частности, отменяются рейсы KC897/898 Алматы — Дубай — Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейсы КС205/206 Астана — Дубай — Астана, запланированные на 14 июля», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование с рейсов, запланированных с 12 по 18 июля, на рейсы до 31 июля включительно.

«О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров», — сообщили в авиакомпании.

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