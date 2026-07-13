Гость отеля в Комсомольске снял цепочку за 60 тысяч со спящей женщины

Проверка показала, что этим эпизодом история не ограничилась. По данным полиции, у той же женщины мужчина похитил банковскую карту и расплачивался ею в магазинах города, причинив ущерб ещё более чем на семь тысяч рублей. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он украл у посетителя кафе смартфон стоимостью около 35 тысяч рублей.