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Гость отеля в Комсомольске снял цепочку за 60 тысяч со спящей женщины

У той же женщины мужчина похитил банковскую карту и расплачивался ею в магазинах города.

В Комсомольске-на-Амуре завершили расследование уголовного дела против 43-летнего мужчины, которого обвиняют в серии краж. Самый дерзкий эпизод произошёл в отеле: фигурант снял золотую цепочку со спящей постоялицы, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию 35-летняя местная жительница обратилась ещё в декабре прошлого года. Женщина рассказала, что у неё пропало золотое украшение стоимостью 60 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в феврале. По версии следствия, мужчина находился в том же отеле, что и потерпевшая, заметил незапертую дверь в номер и зашёл внутрь. Увидев на шее спящей женщины цепочку, он снял украшение и скрылся. Позже золото обвиняемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.

Проверка показала, что этим эпизодом история не ограничилась. По данным полиции, у той же женщины мужчина похитил банковскую карту и расплачивался ею в магазинах города, причинив ущерб ещё более чем на семь тысяч рублей. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он украл у посетителя кафе смартфон стоимостью около 35 тысяч рублей.

Ущерб потерпевшим возмещён полностью. Расследование дел о кражах окончено, материалы с утверждёнными обвинительными заключениями переданы в суд. До решения суда мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.